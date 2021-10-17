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В Грузии заявили о начале пятой волны коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Грузии заявили о начале пятой волны коронавируса. Власти призывали местных жителей вакцинироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Грузия Online".

"Количество заболевших серьезно увеличилось и это начало т.н. пятой волны. К сожалению, эта волна начинается с довольно высокой отметки, и поэтому необходимо, чтобы все учли рекомендации - носить маски, соблюдать дистанцию, избегать многолюдных мест и привиться", - сказал руководитель Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, за последнюю неделю ситуация ухудшилась в трех регионах: Кахети, Имерети и Самегрело-Земо Сванети, где уровень вакцинации относительно низкий.

"Сравнительно лучше ситуация в Аджарии и Тбилиси, где уровень вакцинации выше по сравнению с другими регионами. Поэтому еще раз прошу население сделать прививки. Привит миллион человек, но как минимум нужно вакцинировать еще миллион, чтобы страна спокойно встретила Новый год", - сказал Гамкрелидзе.

Он заявил, что пятая волна будет тяжелой, поэтому обязательно нужно вакцинироваться.

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