В Грузии зафиксировали первую смерть от коронавируса

Иллюстративное фото (УНИАН)

Женщине было 79 лет

В Грузии от коронавируса умерла первая пациентка, 79-летняя жительница города Марнеули. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Online".

Как сообщается, пациентка была госпитализирована 31 марта и имела сопутствующие заболевания.

"31 марта в Департамент критической медицины нашей клиники была доставлена пациентка в критическом состоянии в возрасте 79 лет, у которой было подтверждено наличие коронавируса. В анамнезе у пациентки отмечался резкий дефицит веса в течение последних 6 месяцев. Была подтверждена двусторонняя пневмония, сепсис. Сегодня в 9 часов утра, к сожалению, зафиксирован летальный исход", - заявил Леван Ратиани, директор Первой университетской клиники Грузии.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Грузии ввело на месяц режим чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией коронавируса, чем фактически был введен комендантский час. Ранее премьер-министр Гахария обещал, что в стране не будут вводить комендантский час или жесткие ограничения.

Кроме этого, был введен "сухой закон". Продажа алкоголя в стране запрещена до 21 апреля.

Также РБК-Украина писало, что Грузия отказалась от китайских экспресс-тестов на коронавирус. Правительство планировало закупить 215 тысяч тестов, в качестве которых сомневаются власти Испании.