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В Грузии зафиксировали новый суточный рекорд по числу смертей от коронавируса

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Грузия, Четверг 19 августа 2021 14:32
В Грузии зафиксировали новый суточный рекорд по числу смертей от коронавируса фото: в Грузии зафиксировали суточный рекорд смертности от коронавируса (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Грузии за минувшие сутки от коронавируса скончались 58 человек. Это рекордный показатель с начала пандемии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Новости-Грузия.

Сообщается, что за сутки в стране выявили 4 921 новый подтвержденный случай коронавируса, выздоровел 4 471 человек.

Число летальных исходов от осложнений после заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки составило 58, что стало рекордным показателем с начала пандемии.

За время пандемии в стране выявили 501 297 случаев инфицирования, из них выздоровели 436 977 пациентов, умерли 6 590.

Напомним, за сутки 18 августа в Украине выявили 1560 случаев заражения коронавирусом.

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