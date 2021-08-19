В Грузии зафиксировали новый суточный рекорд по числу смертей от коронавируса
фото: в Грузии зафиксировали суточный рекорд смертности от коронавируса (Getty Images)
В Грузии за минувшие сутки от коронавируса скончались 58 человек. Это рекордный показатель с начала пандемии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Новости-Грузия.
Сообщается, что за сутки в стране выявили 4 921 новый подтвержденный случай коронавируса, выздоровел 4 471 человек.
Число летальных исходов от осложнений после заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки составило 58, что стало рекордным показателем с начала пандемии.
За время пандемии в стране выявили 501 297 случаев инфицирования, из них выздоровели 436 977 пациентов, умерли 6 590.
Напомним, за сутки 18 августа в Украине выявили 1560 случаев заражения коронавирусом.