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В Грузии выявили первый случай "британского" коронавируса

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения Грузии подтвердило первый случай заражений новым штаммом коронавируса. Вирус подтвердили у 50-летнего мужчины, которые въехал в Грузию из другой страны, однако в Великобритании он не был.

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Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Мужчина находится в данный момент на самоизоляции. При этом все контактны больного выявлены.

Отметим, новый штамм коронавируса был выявлен в Великобритании еще в сентября. Однако активно распространяться он начал в конце ноября - начале декабря. В связи с этим Европу охватила волна паники. Страны стали закрывать сообщение с Британией, где уже подтвердили более тысячи случаев заражения мутировавшим COVID-19. Что известно о мутации коронавируса и насколько она опасна - в материале РБК-Украина.

Ранее РБК-Украина писало, что новый штамм коронавируса зафиксировали в Таиланде. Зараженные находятся в изоляции.

Кроме этого еще один новый штамм коронавируса COVID-19 выявили в Южноафриканской Республике. Днями первый случай заражения новым COVID-19 подтвердили во Франции.

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