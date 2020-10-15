В Грузии ужесточили карантин из-за коронавируса

В грузинском Тбилиси и регионе Имеретия с центром в Кутаиси с 16 октября вводят новые ограничения на работу ресторанов и развлекательных заведений. Такое решение было принято в связи с увеличением числа новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает "Грузия Online".

Таким образом, в Тбилиси и в регионе Имеретия после 22:00 будет запрещена работа ресторанов и кафе, а также всех развлекательных объектов.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что суточный показатель новых случаев коронавируса в ближайшие дни превысит тысячу и продолжит рост. Он считает, что новые ограничения сдержат скорость распространения вируса. Также Гахария призвал частные и общественные организации работать в дистанционном режиме.

В то же Время Премьер указал на стабилизацию ситуации в Аджарии и объявил, что с 19 октября в регионе будет восстановлена работа общественного и междугороднего транспорта.

Отмечается, за сутки в Грузии зафиксировано 919 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это максимальный показатель за все время пандемии. В общем COVID-19 в стране подтвердили у 14 440 человек, из них 113 человек умерли.

Напомним, из-за вспышки коронавируса COVID-19 в ряде городов Грузии отложили начало учебного года.

Кроме того, в сентябре Грузия объявила о начале второй волны пандемии коронавируса.