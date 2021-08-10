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В Грузии ужесточили карантин из-за COVID

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Грузия, Вторник 10 августа 2021 17:11
В Грузии ужесточили карантин из-за COVID Фото: В Грузии ужесточили карантин из-за COVID (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 10 августа, правительство Грузии приняло решение ужесточить карантинные ограничения на территории страны. Поскольку в Грузии увеличивается число новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

Так, в стране запретили работу ночных клубов на открытом воздухе и в помещениях. Соблюдение ограничений, касающихся ночных клубов, будут строго контролировать.

Кроме того, в Грузии запрещены поминки, свадьбы, юбилеи и другие социальные мероприятия. Заведения общественного питания должны быть закрыты с полуночи до 5:00.

"Владельцы заведений общественного питания или ритуальных залов за проведение такого мероприятия будут оштрафованы на 10 тысяч лари (86,7 тысячи гривен, - ред.), а в случае повторения нарушения соответствующий объект будет закрыт", - говорится в сообщении.

Напомним, в стране за минувшие сутки выявили более 5 тысяч новых случаев COVID, что является самым высоким суточный показатель в Грузии с начала пандемии.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Грузии начало действовать требование о ношении масок на открытом воздухе.

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