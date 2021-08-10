В Грузии ужесточили карантин из-за COVID

Во вторник, 10 августа, правительство Грузии приняло решение ужесточить карантинные ограничения на территории страны. Поскольку в Грузии увеличивается число новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии .

Так, в стране запретили работу ночных клубов на открытом воздухе и в помещениях. Соблюдение ограничений, касающихся ночных клубов, будут строго контролировать.

Кроме того, в Грузии запрещены поминки, свадьбы, юбилеи и другие социальные мероприятия. Заведения общественного питания должны быть закрыты с полуночи до 5:00.

"Владельцы заведений общественного питания или ритуальных залов за проведение такого мероприятия будут оштрафованы на 10 тысяч лари (86,7 тысячи гривен, - ред.), а в случае повторения нарушения соответствующий объект будет закрыт", - говорится в сообщении.