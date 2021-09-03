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В Грузии умерли уже три человека, которые прошли полный курс вакцинации от COVID

Автор: Тиберий Юрик

В Министерстве здравоохранения Грузии сообщили, что в стране зарегистрировали три случая смерти полностью вакцинированных от коронавируса пациентов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Грузия-Онлайн.

"К сожалению, у нас есть три случая смерти среди дважды привитых людей", - сказал глава Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Представитель Минздрава не сообщил, какой вакциной были иммунизированы умершие.

Следует отметить, что 23 августа в Грузии умер человек, который был дважды вакцинирован от коронавируса.

Напомним, что в Новой Зеландии зафиксировали первую смерть от вакцины Pfizer.

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ГрузияВакцинация