UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Грузии разрешили прививать от COVID детей от 12 до 15 лет вакциной Pfizer

Автор: Дмитрий Кузнецов

Совет по иммунизации Грузии разрешил делать прививки против коронавируса детям от 12 до 15 лет препаратом Pfizer. Кроме того, регулятор одобрил бустерные дозы вакциной американской компании для взрослых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Georgia Today.

Как отмечает издание, о решении Совета после заседания сообщила замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния. По ее словам, регулятор поддержал вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет двумя дозами Pfizer. Для прививки потребуется согласие родителей.

Совет также разрешил делать бустерные дозы вакциной Pfizer лицам старше 18 лет, которые ранее привились китайскими препаратами Sinopharm, Sinovac и британо-шведской AstraZeneca. До сегодняшнего дня третью прививку могли получить только граждане старше 50 лет, люди с хроническими заболеваниями и туристы.

Напомним, ранее в Грузии разрешили бустерную вакцинацию всем гражданам старше 18 лет.

Отметим, Грузия с 1 декабря вводит так называемые "зеленые паспорта" для посещения таких общественных мест, как рестораны, кино, ТРЦ, музеи и т.д.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрузияКоронавирусВакцинация