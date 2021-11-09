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В Грузии разрешили бустерную вакцинацию всем совершеннолетним

Автор: Сергей Пышкин

В Грузии ввели бустерную вакцинацию для всех граждан старше 18 лет. Раньше прививаться бустером можно было только лицам от 50 лет и тем, кто находится в группе риска.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".

По словам заместителя министра здравоохранения Тамары Габунии, те, кто прошел курс вакцинации препаратами Sinopharm или же Sinovac - на этот раз могут использовать Sinopharm, Sinovac или же Pfizer

Если первые две дозы были сделаны Astrazeneca - через пол года необходимо вакцинироваться Pfizer, поскольку из-за низкого спроса британско-шведская вакцина больше не используется в стране.

В то же время граждане в возрасте от 60 лет имеют возможность прививаться бустером уже через три месяца.

"Что касается людей, вакцинированных Pfizer, для них, естественно, рекомендуется использовать третью дозу тем же препаратом в течение шести месяцев после второй вакцинации", - добавила Габуния.

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ГрузияВакцинацияКоронавирус