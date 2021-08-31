UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Грузии продлили ограничение на работу общественного транспорта из-за ситуации с COVID

Автор: Тиберий Юрик

Власти Грузии приняли решение продлить запрет на работу общественного транспорта. Также начало учебного года пройдет дистанционно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".

Координационный совет по борьбе с коронавирусом при правительстве Грузии продлил до 13 сентября ограничение на передвижение общественного транспорта. Ранее городской транспорт был остановлен 14 августа до 4 сентября в связи с четвертой волной COVID-19.

Также власти приняли решение, что учебный процесс в школах и вузах Грузии начнется с 15 сентября, но до 4 октября обучение будет осуществляться в дистанционном режиме.

Державні та приватні дитячі садочки почнуть працювати з 4 жовтня.

Напомним, что в Грузии вернули обязательное ношение масок на улице из-за ситуации с коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрузияКоронавирус