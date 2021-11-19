В Грузии пожилым людям доплачивают к пенсии за вакцинацию

По словам исполняющего обязанности руководителя Агентства социальных услуг Левана Гогодзе, общий объем выплат составляет около 645,8 тысячи долларов.

Отмечается, что доплату получат все пенсионеры, которые вакцинируются до 31 декабря включительно. Программа начала действовать уже 8 ноября.

Счет в банке будет автоматически открыт для граждан, не получающих пенсию, однако достигших 60-летнего возраста.

В то же время пенсионеры, которые ранее уже сделали прививку первой дозой или уже вакцинируются бустером - не смогут получить доплату.