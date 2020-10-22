В Грузии освободили всех заложников из захваченного банка

Злоумышленник освободил всех заложников из филиала Банка Грузии в городе Зугдиди. Их здоровью и жизни ничего не угрожает.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

Перед этим грузинский Первый канал сообщал, что захватчик покинул здание банка на полицейской машине вместе с тремя заложниками. В то же время телекомпания Рустави 2 сообщает, что они освобождены.

Злоумышленнику удалось скрыться, полиция ведет его поиски.

Накануне стало известно, что полиция освободила 43 заложника из филиала банка Грузии в Зугдиди. Специальные следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в заложниках находились 19 человек, среди которых сотрудники и клиенты "Банка Грузии". Злоумышленник был вооружен автоматом и гранатой.

Среди его требований были 500 тысяч долларов наличными, а также чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.

По данному инциденту в МВД Грузии возбудили дело по трем статьям Уголовного кодекса - разбой; противоправные приобретение, хранение, ношение оружия; захват заложника.