В Грузии около десяти человек заболели коронавирусом, более сотни на карантине

В Грузии 9 человек заболели новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на stopcov.ge.

Сообщается, что в режиме карантина на данный момент находятся 162 человека, под наблюдением в стационаре - 45.

Ранее сообщалось, что 26 февраля в Грузии был подтвержден первый случай заражения коронавирусом нового типа. Коронавирусом заболел гражданин Грузии средних лет, который накануне приехал из Ирана.

Напомним, что количество зараженных коронавирусом COVID-19 во Франции за один день увеличилось на 92 человека. Таким образом, число случаев заражения вирусом во Франции увеличилось до 377 человек. Власти страны также сообщили о 2 новых смертях от коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения Франции, в настоящее время известно о 6 случаях смерти от инфекции на территории страны. Сообщается, что резкий рост количества случаев, который зафиксировали между 3 и 4 марта, является крупнейшим с начала эпидемии.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд принял решение о выделении 50 млрд евро для помощи пострадавшим от вспышки коронавируса странам. Еще 12 млрд долларов даст Всемирный банк.

Также РБК-Украина писало, что, по мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, эпидемия коронавируса произошла в результате утечки в закрытой лаборатории в китайском Ухане.