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В Грузии около 200 сторонников Саакашвили прекратили голодовку

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратили голодовку. Они согласились прервать акцию протеста в ответ на призыв бывшего главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".

Как отмечает издание, около 200 сторонников Саакашвили с 21 декабря объявили голодовку в его поддержку. Протестующие расположились возле центрального офиса партии "Единое национальное движение". Прервать акцию протеста они согласились на призыв экс-президента.

Периодически голодающим сторонникам Саакашвили оказывали медицинскую помощь. По словам лидера ЕНД Ники Мелия, экс-президент переживал за состояние каждого протестующего.

Ники Мелия добавил, что после прекращения голодовки сторонники Саакашвили перейдут к новому этапу борьбы за его освобождение. При этом лидер ЕНД не уточнил, к каким методам планируется прибегнуть.

Напомним, Саакашвили до сих пор не может принимать пищу после продолжительной голодовки.

Отметим, 30 декабря Саакашвили вывезли из госпиталя и повезли в тюрьму.

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ГрузияМихаил Саакашвили