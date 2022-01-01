В Грузии около 200 сторонников Саакашвили прекратили голодовку

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратили голодовку. Они согласились прервать акцию протеста в ответ на призыв бывшего главы государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости-Грузия".
Как отмечает издание, около 200 сторонников Саакашвили с 21 декабря объявили голодовку в его поддержку. Протестующие расположились возле центрального офиса партии "Единое национальное движение". Прервать акцию протеста они согласились на призыв экс-президента.
Периодически голодающим сторонникам Саакашвили оказывали медицинскую помощь. По словам лидера ЕНД Ники Мелия, экс-президент переживал за состояние каждого протестующего.
Ники Мелия добавил, что после прекращения голодовки сторонники Саакашвили перейдут к новому этапу борьбы за его освобождение. При этом лидер ЕНД не уточнил, к каким методам планируется прибегнуть.
Напомним, Саакашвили до сих пор не может принимать пищу после продолжительной голодовки.
Отметим, 30 декабря Саакашвили вывезли из госпиталя и повезли в тюрьму.