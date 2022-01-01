В Грузии около 200 сторонников Саакашвили прекратили голодовку

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратили голодовку. Они согласились прервать акцию протеста в ответ на призыв бывшего главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новости-Грузия ".

Как отмечает издание, около 200 сторонников Саакашвили с 21 декабря объявили голодовку в его поддержку. Протестующие расположились возле центрального офиса партии "Единое национальное движение". Прервать акцию протеста они согласились на призыв экс-президента.

Периодически голодающим сторонникам Саакашвили оказывали медицинскую помощь. По словам лидера ЕНД Ники Мелия, экс-президент переживал за состояние каждого протестующего.

Ники Мелия добавил, что после прекращения голодовки сторонники Саакашвили перейдут к новому этапу борьбы за его освобождение. При этом лидер ЕНД не уточнил, к каким методам планируется прибегнуть.