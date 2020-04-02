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В Грузии обнаружили коронавирус у сотрудников Нацбанка

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 14:52
В Грузии обнаружили коронавирус у сотрудников Нацбанка
Фото: Нацбанк Грузии (interpressnews ge)

Все инфицированные работали в одном подразделении

У сотрудников Национального банка Грузии обнаружили заражение коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление грузинского регулятора.

По данным грузинского Нацбанка, коронавирус подтвердили у семерых сотрудников одного из структурных подразделений регулятора. Зараженные не общались с другими сотрудниками учреждения.

Отмечается, что все зараженные были изолированы после выявления симптомов коронавируса у одного из коллег. Сейчас около 90% сотрудников Нацбанка Грузии работают дистанционно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии с 31 марта ввели "сухой закон" из-за коронавируса. До окончания действия чрезвычайного положения в Грузии запрещена деятельность всех объектов реализации спиртных напитков и пива, а также вина и алкогольных напитков виноградного происхождения.

Как писало РБК-Украина, правительство Грузии ввело режим чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией коронавируса. Премьер-министр Гахария пообещал, что в стране не будут вводить комендантский час или жесткие ограничения. Однако комендантский час все же был введен.

Кроме того, Грузия отказалась от китайских экспресс-тестов на коронавирус. Планировалось закупить 215 тысяч тестов, однако, после заявлений властей Испании относительно их сомнительного качества, грузинское правительство решило отказаться от них.

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