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В Грузии новый максимум смертей от коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Грузии зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу. За сутки умерли 59 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Эхо Кавказа".

В Грузии за минувшие сутки умерли 59 больных коронавирусом. Почти столько же умерших - 58 - зарегистрировали накануне.

За минувшие сутки в стране обнаружили около 4750 заражений, несущественно меньше, чем накануне. Показатель положительности тестов превышает 10%.

Напомним, Грузия заявила о начале четвертой волны COVID-19.

Ранее в Грузии приняли решение остановить на три недели муниципальный транспорт для противодействия новой вспышке инфекции.

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