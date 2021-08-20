В Грузии новый максимум смертей от коронавируса

В Грузии зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу. За сутки умерли 59 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Эхо Кавказа".
В Грузии за минувшие сутки умерли 59 больных коронавирусом. Почти столько же умерших - 58 - зарегистрировали накануне.
За минувшие сутки в стране обнаружили около 4750 заражений, несущественно меньше, чем накануне. Показатель положительности тестов превышает 10%.
Напомним, Грузия заявила о начале четвертой волны COVID-19.
Ранее в Грузии приняли решение остановить на три недели муниципальный транспорт для противодействия новой вспышке инфекции.