В Грузии неизвестный на автомобиле едва не переехал лидера оппозиции. Полиция начала расследование

Инцидент произошел 24 июля возле дома Деканоидзе на улице Нуцубидзе.

Политик давала комментарий журналистам грузинских телеканалов, когда к ним внезапно приблизился автомобиль. Деканоидзе успела отойти в сторону, потянув за собой корреспондента.

Мужчина, который находился за рулем автомобиля, начал грубо выражаться и показал нецензурный жест в адрес Деканоидзе. После чего он покинул территорию.

По всей видимости, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом журналисты, которые присутствовали во время инцидента, отмечают, что от жителя Тбилиси поступали прямые угрозы в адрес Деканоидзе.

Полиция открыла уголовное производство по статье "мелкое хулиганство". По решению суда нарушителю может быть назначен штраф в размере до 1000 лари (324 доллара) или 15 суток ареста.

По данным СМИ, до сих пор на опрос в полицию не вызывали ни Деканоидзе, ни членов съемочных групп.