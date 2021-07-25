В Грузии неизвестный на автомобиле едва не переехал лидера оппозиции. Полиция начала расследование
Накануне в Тбилиси мужчина на автомобиле чуть не совершил наезд на депутата парламента Грузии, лидера партии "Единое национальное движение" Хатию Деканоидзе. Полиция начала административное производство в отношении жителя грузинской столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия".
Инцидент произошел 24 июля возле дома Деканоидзе на улице Нуцубидзе.
Политик давала комментарий журналистам грузинских телеканалов, когда к ним внезапно приблизился автомобиль. Деканоидзе успела отойти в сторону, потянув за собой корреспондента.
Мужчина, который находился за рулем автомобиля, начал грубо выражаться и показал нецензурный жест в адрес Деканоидзе. После чего он покинул территорию.
По всей видимости, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом журналисты, которые присутствовали во время инцидента, отмечают, что от жителя Тбилиси поступали прямые угрозы в адрес Деканоидзе.
Полиция открыла уголовное производство по статье "мелкое хулиганство". По решению суда нарушителю может быть назначен штраф в размере до 1000 лари (324 доллара) или 15 суток ареста.
По данным СМИ, до сих пор на опрос в полицию не вызывали ни Деканоидзе, ни членов съемочных групп.
არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფმა პირმა ხატია დეკანოიძისთვის მანქანის დაჯახება სცადა
არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფმა პირმა ხატია დეკანოიძისთვის მანქანის დაჯახება სცადა და შეურაცხყოფა მიაყენაPosted by მთავარი არხი • Mtavari Arkhi on Saturday, July 24, 2021