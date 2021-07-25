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В Грузии неизвестный на автомобиле едва не переехал лидера оппозиции. Полиция начала расследование

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Тбилиси, Воскресенье 25 июля 2021 18:39
В Грузии неизвестный на автомобиле едва не переехал лидера оппозиции. Полиция начала расследование Фото: лидер оппозиции Грузии Хатия Деканоидзе (facebook.com/khatia.dekanoidze.7)
Автор: РБК-Украина

Накануне в Тбилиси мужчина на автомобиле чуть не совершил наезд на депутата парламента Грузии, лидера партии "Единое национальное движение" Хатию Деканоидзе. Полиция начала административное производство в отношении жителя грузинской столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Грузия".

Инцидент произошел 24 июля возле дома Деканоидзе на улице Нуцубидзе.

Политик давала комментарий журналистам грузинских телеканалов, когда к ним внезапно приблизился автомобиль. Деканоидзе успела отойти в сторону, потянув за собой корреспондента.

Мужчина, который находился за рулем автомобиля, начал грубо выражаться и показал нецензурный жест в адрес Деканоидзе. После чего он покинул территорию.

По всей видимости, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом журналисты, которые присутствовали во время инцидента, отмечают, что от жителя Тбилиси поступали прямые угрозы в адрес Деканоидзе.

Полиция открыла уголовное производство по статье "мелкое хулиганство". По решению суда нарушителю может быть назначен штраф в размере до 1000 лари (324 доллара) или 15 суток ареста.

По данным СМИ, до сих пор на опрос в полицию не вызывали ни Деканоидзе, ни членов съемочных групп.

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Posted by მთავარი არხი • Mtavari Arkhi on Saturday, July 24, 2021

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Грузия Хатия Деканоидзе
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