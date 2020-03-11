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В Грузии коронавирусом впервые заразился ребенок

Новости » Происшествия     11.03.2020 - 06:50
В Грузии коронавирусом впервые заразился ребенок
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

12-летний мальчик является племянником женщины, вернувшийся из Италии с коронавирусом

В Грузии впервые коронавирусную инфекцию обнаружили у подростка - 12-летнего мальчика. Об этом сообщает News Tbilisi.

Директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе сообщил, что подросток, у которого подтвердился коронавирус, был в группе из пяти человек, которые находились в самоизоляции из-за контакта с пациентом, прибывшим из Италии.

По данным грузинских СМИ, подросток является племянником женщины, которая заразилась коронавирусом во время поездки в Италию.

Также вместе с этой женщиной в Италии находилась мать подростка. Близкие этой женщины - семья из пяти человек. Их тоже изолировали.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили отменил свои зарубежные визиты, в том числе в Украину, из-за опасности, связанную с распространением эпидемии коронавируса. Зурабишвили, в частности, отменила рабочие визиты в Болгарию, Украину и Бельгию.

Добавим, руководителя администрации президента Франции Патрика Стрзода проверят на вероятное заражение коронавирусом.

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