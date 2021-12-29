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В Грузии будут платить гражданам старше 50 лет за прививку от COVID

Автор: Валерия Полищук

Правительство Грузии приняло решение начать выплаты за вакцинацию гражданам старше 50 лет. За прививку они получат сумму в размере 200 лари (почти 65 долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

Соответствующее решение было принято Межведомственным координационным советом на заседании под председательством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Поощрения за вакцинацию будут выплачивать с 1 января тем, кто получит первую дозу вакцины от коронавируса. За вторую или бустерную дозы вакцины вознаграждение не предусмотрено.

Отметим, что ранее в Грузии поощрения за прививку выплачивали только людям старше 60 лет.

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Грузиявакцинация от коронавируса