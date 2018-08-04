В Грузии автобус въехал в грузовик, есть погибший и пострадавшие

В результате ДТП пострадали шесть человек

В Грузии в регионе Шида-Картли пассажирский автобус врезался в грузовик, в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще шестеро пострадали. Об этом сообщает 1TV.GE.

Сообщается, что автобус, который следовал по маршруту Ахалкалаки-Рустави, столкнулся с грузовиком на въезде в населенный пункт Ферма. В результате столкновения погиб 26-летний мужчина. Еще шестеро человек, среди них двое детей, получили травмы различной степени тяжести. На данный момент они госпитализированы.

Министерство внутренних дел страны начало производство по ч.5 ст. 276 Уголовного кодекса Грузии.

Напомним, на юге Таджикистана 29 июля автомобиль въехал в группу иностранных туристов, которые путешествовали по стране на велосипедах, в результате аварии четыре человека погибли.