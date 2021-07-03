В Грузии атаковали портал для регистрации на прививки от COVID-19

В Грузии хакеры совершили кибератаку на портал регистрации на прививки от COVID-19. МВД Грузии начало расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новости. Грузия.

Регистрация жителей Грузии на прививку китайской вакциной Sinopharm должна была начаться сегодня в 12:00, однако этого не произошло. С утра специальная платформа Минздрава, на которой должны были регистрироваться люди, была отключена.

МВД Грузии заявило, задержка регистрации на вакцинацию от COVID-19 связана с массированной кибератакой. В Минздраве Грузии обещают устранить проблему в ближайшее время.

"МВД завело дело по статьям 285 и 286 УК Грузии – "незаконное использование компьютерных данных и компьютерных систем", а также "посягательство на компьютерные данные и компьютерную систему", - говорится в сообщении МВД Грузии.