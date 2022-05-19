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"Груз 200" ждет. УЗ просит российскую сторону забрать тела оккупантов

Фото: российская сторона не забирает своих погибших в Украине (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

"Укрзализныця" просит российскую сторону забрать тела военных, которые погибли в ходе полномасштабного вторжения. Они уже несколько месяцев хранятся в рефрижераторных вагонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Укрзализныця" согласно нормам гуманитарного права уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах, чтобы вернуть матерям и женам. Обращаемся к россиянам: мы знаем, что вы это читаете. Ваш "груз 200" ждет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее катарский телеканал "Аль-Джазира" показал вагон-рефрижератор с телами российских военных. На кадрах видны фрагменты формы, используемой армией Российской Федерации.

Украинская сторона неоднократно говорила о готовности передать сотни тел.

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УкрзализныцяВойна России против Украины