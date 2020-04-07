В группе риска коронавируса в Киеве почти 40 тыс. человек

В группе риска коронавируса в Киеве находятся почти 40 тыс. человек. Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко отметил, что в Киеве работает мониторинговый центр, который создан местными властями.

"В группу риска, которую контролирует центр, вошли почти 40 тысяч киевлян. Те, кто прибыли из стран с большим распространением вируса, и те, кто контактировал с больными", - отметил Кличко.

Он добавил, что на сегодня мониторинговый центр осуществил почти 1500 контактов - звонков и опросов о самочувствии, пребывании в самоизоляции и контактах за последние дни. Специалисты центра также предоставляют психологическую поддержку.

"Те, кто отказываются идти на контакт с нашим центром, 100% будут иметь дело с правоохранителями", - добавил Кличко.

Напомним, по последним данным, коронавирусом в Киеве заразились 279 людей, число умерших достигло пяти человек. При этом за сутки заразились 12 человек, в том числе четыре ребенка.

Ранее также сообщалось, что первая пациентка с коронавирусом умерла в Ровно.