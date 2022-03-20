Группа российских военных отказалась участвовать в войне против Украины, - Генштаб

Группа российских военных после неудачного наступления на Харьков отказалась участвовать в войне против Украины. Против них начато расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе отметили, что комендатура российского города Белгород начала расследование в отношении 10 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады вооруженных сил РФ. Они участвовали в наступлении на Харьков, и из-за больших потерь отказались от дальнейшего участия в боевых действиях Кроме того, военные подстрекали своих сослуживцев отказаться от участия в войне и возвращаться домой.