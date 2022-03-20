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Группа российских военных отказалась участвовать в войне против Украины, - Генштаб

Фото: российские военные отказались участвовать в войне против Украины (facebook.com.mod/mil rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Группа российских военных после неудачного наступления на Харьков отказалась участвовать в войне против Украины. Против них начато расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе отметили, что комендатура российского города Белгород начала расследование в отношении 10 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады вооруженных сил РФ. Они участвовали в наступлении на Харьков, и из-за больших потерь отказались от дальнейшего участия в боевых действиях

Кроме того, военные подстрекали своих сослуживцев отказаться от участия в войне и возвращаться домой.

Напомним, ранее стало известно о потере до 90% личного состава в отдельных подразделениях армии РФ, переброшенные в Украину из оккупированного Крыма.

Война России против Украины идет 25-й день. Что происходит на фронтах и ситуация в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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