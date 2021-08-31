Группа нападавших на Порошенко уже идентифицирована, - адвокат
Лица, причастные к нападению на пятого президента Петра Порошенко во время Марша патриотов 24 августа, уже идентифицированы. Но власть блокирует расследование и не заинтересована в раскрытии этого преступления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Ильи Новикова под Печерским судом.
"Сегодня не состоялось заседание по нашей жалобе Офис генерального прокурора. Мы надеялись, что суд нас выслушает, что мы сможем сделать коммуникацию с Офисом генпрокурора, хоть они не хотят с нами разговаривать", - говорит Новиков.
Он также сообщил, что после обнародования кадров с вероятными участниками нападения на Петра Порошенко удалось их идентифицировать.
"Там был не один нападавший. Там было их несколько, они уже идентифицированы. Мы ожидаем, что правоохранители или по собственной инициативе, хотя в это не очень верится, или будучи принуждены, из-за решения, которые должен принять суд, вызовут их на допрос. Очевидно, что если это была группа, когда они согласовывали свои действия, отслеживали эту ходу, ожидали такой момент, чтобы осуществить это нападение - это уже не хулиганство. Это нападение на государственного деятеля, поэтому мы ожидаем конструктивный диалог с Офисом генерального прокурора. И на то, что будет возбуждено уголовное производство по надлежащей статье", - отмечает Илья Новиков.
Генерал СБУ, депутат Киевсовета Виктор Кононенко, который был одним из свидетелей нападения на Порошенко сообщил, что до сих пор органы следствия с ним даже не пообщались.
"Наши заявления не рассматриваются, рассмотрение блокируется. Я еще не допрошен, со мной не общалось следствие. Все это, и судебное заседание сегодня дает нам основания говорить, что преступление не только не расследуется, а оно сознательно покрывается властью. Власть не заинтересована, чтобы оно расследовалось", - убежден Кононенко.
Он также поблагодарил неравнодушным людям, которые помогли идентифицировать лиц, причастных к нападению.
"Мы вчера после публикации этих фотографий уже в течение часа знали данные двух из трех нападавших. Сегодня утром мы знаем об их родственниках, проживающих в Украине и за ее пределами. Мы знаем спортзал, где они занимаются, мы знаем других членов группировки, с которыми они контактируют. Мы с удовольствием передадим эти материалы полиции. Но полиция не заинтересована их получить, они саботируют работу. Они игнорируют ту информацию, которая есть у нас", - констатирует Виктор Кононенко.
По словам адвоката Игоря Голованя, пока они уже знают, что это организованная, скоординированная группа людей, которые имеют серьезную криминальную историю участия в различных противоправных действиях, таких как рейдерские захваты в сфере сельского хозяйства.
"Непосредственный исполнитель нападения был задержан, но почти сразу отпущен, прикрытый представителями полиции. Затем, насколько мы знаем, его доставили на его родину, потом привезли обратно. То есть я лично убежден, что этих людей, как например и печально судью Чауса, сейчас просто прячут от общества и от следствия", - считает адвокат.
Он также добавляет, что даже управление госохраны не только не подало никаких заявлений по факту этого преступления, но и не обеспечило явку своих работников для допроса полиции в качестве свидетелей того, что произошло.
"То есть мы видим абсолютно скоординированную из самых высоких кабинетов деятельность государственных правоохранительных органов, направленную на сокрытие и прикрытие преступных действий, совершенных явно по заказу властей. И конечно мы все это будем разоблачать, показывать обществу и добиваться наказания виновных", - резюмирует Головань.
Как сообщалось, пятый президент, лидер партии "Европейской солидарности" Петр Порошенко поблагодарил патриотов за Марш защитников Украины.