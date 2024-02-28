Групі окупантів оголосили підозру за розстріл чоловіка в селі під Харковом

Троє російських військових під час окупації села під Харковом розстріляли чоловіка з мотивів особистої помсти. Тепер їм оголосили підозри за порушення законів і звичаїв війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБ України в Харківській області.
Правоохоронці встановили особи ще трьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення в період захоплення частини Харківської області.
Йдеться про трьох військовослужбовців 6-ї окремої танкової бригади збройних сил РФ Рамазана Омарова, Алхаса Расулова, Ражаба Насрідінова.
Навесні 2022 року вони придушували опір місцевих жителів і насильно схиляли їх до співпраці з окупаційною владою на території Дергачівського та Богодухівського районів. Під час таких "заходів" росіяни масово викрадали та вбивали людей.
За даними слідства, під час одного з таких "нальотів" на території села Макарове Богодухівського району зловмисники увірвалися на місцеву ферму.
Щоб продемонструвати свою зухвалість, злочинці почали стріляти в бік стада худоби. У той час на фермі перебував охоронець і зробив чоловікам зауваження щодо їхньої поведінки.
Фото: Окупанти (facebook.com/ssu.kharkiv)
Злочинці вирішили помститися чоловікові за його непокору. Через два дні вони вистежили охоронця дорогою на роботу, і Омаров вистрілив у нього двічі. У той час двоє його спільників дбали про те, щоб не залишилося свідків їхнього звірства.
На підставі зібраних доказів, двом окупантам заочно повідомлено про підозру за фактом порушення законів і звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, злочинні дії Омарова кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Кожен із них буде знайдений і покараний", - додали в СБУ.
Нагадаємо, російські окупанти неодноразово чинили воєнні злочини після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Зокрема, нещодавно стало відомо, що солдати РФ розстріляли шістьох українських полонених у процесі виходу з позиції "Зеніт" в Авдіївці.
Також Офіс генпрокурора повідомляв про розстріл українських військовополонених росіянами поблизу села Роботине Запорізької області.
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