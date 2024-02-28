Групі окупантів оголосили підозру за розстріл чоловіка в селі під Харковом

Про кого йдеться

Правоохоронці встановили особи ще трьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення в період захоплення частини Харківської області.

Йдеться про трьох військовослужбовців 6-ї окремої танкової бригади збройних сил РФ Рамазана Омарова, Алхаса Расулова, Ражаба Насрідінова.

Навесні 2022 року вони придушували опір місцевих жителів і насильно схиляли їх до співпраці з окупаційною владою на території Дергачівського та Богодухівського районів. Під час таких "заходів" росіяни масово викрадали та вбивали людей.

Розстріл чоловіка

За даними слідства, під час одного з таких "нальотів" на території села Макарове Богодухівського району зловмисники увірвалися на місцеву ферму.

Щоб продемонструвати свою зухвалість, злочинці почали стріляти в бік стада худоби. У той час на фермі перебував охоронець і зробив чоловікам зауваження щодо їхньої поведінки.

Фото: Окупанти (facebook.com/ssu.kharkiv)

Злочинці вирішили помститися чоловікові за його непокору. Через два дні вони вистежили охоронця дорогою на роботу, і Омаров вистрілив у нього двічі. У той час двоє його спільників дбали про те, щоб не залишилося свідків їхнього звірства.

Росіянам оголосили підозри

На підставі зібраних доказів, двом окупантам заочно повідомлено про підозру за фактом порушення законів і звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, злочинні дії Омарова кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

"Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Кожен із них буде знайдений і покараний", - додали в СБУ.

Військові злочини росіян

Нагадаємо, російські окупанти неодноразово чинили воєнні злочини після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що солдати РФ розстріляли шістьох українських полонених у процесі виходу з позиції "Зеніт" в Авдіївці.

Також Офіс генпрокурора повідомляв про розстріл українських військовополонених росіянами поблизу села Роботине Запорізької області.