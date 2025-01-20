Група підлітків побила 12-річну дівчинку в Білій Церкві: розпочато розслідування

У Білій Церкві підлітки побили 12-річну дівчинку. Правоохоронці розслідують справу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Днями в мережі опубліковано декілька відео, на яких група підлітків, зокрема й дівчат, принижували дівчинку, кидаючи в неї використані жуйки та били. На одному з відео чути, як дівчинці погрожують.
"Правоохоронці Київщини здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому 16 січня 2025 року, за фактом побиття групою підлітків 12-річної дитини у Білій Церкві", - пояснили в поліції.
Наразі, за їх словами, у кримінальному провадженні тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події та притягнення винних до відповідальності.
"Досудове розслідування, за ч. 1 ст. 127 (катування) КК України, здійснюється Білоцерківським райуправлінням поліції ГУ Нацполіції в Київській області. Процесуальне керівництво - Білоцерківська окружна прокуратура", - пояснили в поліції.
Нагадаємо, що в соціальній мережі TikTok завірусився небезпечний тренд, що набирає популярності серед підлітків. Зокрема, у Львові трьох хлопчиків вже госпіталізували з глибокими хімічними опіками обличчя.
Усі вони намагалися створити саморобну "петарду" за інструкцією з соцмережі.
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