Група підлітків побила 12-річну дівчинку в Білій Церкві: розпочато розслідування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора .

Днями в мережі опубліковано декілька відео, на яких група підлітків, зокрема й дівчат, принижували дівчинку, кидаючи в неї використані жуйки та били. На одному з відео чути, як дівчинці погрожують.

"Правоохоронці Київщини здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому 16 січня 2025 року, за фактом побиття групою підлітків 12-річної дитини у Білій Церкві", - пояснили в поліції.

Наразі, за їх словами, у кримінальному провадженні тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події та притягнення винних до відповідальності.

"Досудове розслідування, за ч. 1 ст. 127 (катування) КК України, здійснюється Білоцерківським райуправлінням поліції ГУ Нацполіції в Київській області. Процесуальне керівництво - Білоцерківська окружна прокуратура", - пояснили в поліції.