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Група підлітків побила 12-річну дівчинку в Білій Церкві: розпочато розслідування

Біла Церква, Понеділок 20 січня 2025 22:56
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Група підлітків побила 12-річну дівчинку в Білій Церкві: розпочато розслідування Фото: група підлітків побила 12-річну дівчинку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Білій Церкві підлітки побили 12-річну дівчинку. Правоохоронці розслідують справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Днями в мережі опубліковано декілька відео, на яких група підлітків, зокрема й дівчат, принижували дівчинку, кидаючи в неї використані жуйки та били. На одному з відео чути, як дівчинці погрожують.

"Правоохоронці Київщини здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому 16 січня 2025 року, за фактом побиття групою підлітків 12-річної дитини у Білій Церкві", - пояснили в поліції.

Наразі, за їх словами, у кримінальному провадженні тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події та притягнення винних до відповідальності.

"Досудове розслідування, за ч. 1 ст. 127 (катування) КК України, здійснюється Білоцерківським райуправлінням поліції ГУ Нацполіції в Київській області. Процесуальне керівництво - Білоцерківська окружна прокуратура", - пояснили в поліції.

Нагадаємо, що в соціальній мережі TikTok завірусився небезпечний тренд, що набирає популярності серед підлітків. Зокрема, у Львові трьох хлопчиків вже госпіталізували з глибокими хімічними опіками обличчя.

Усі вони намагалися створити саморобну "петарду" за інструкцією з соцмережі.

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