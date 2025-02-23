ГРУ Росії готувало замах проти Малюка

Замахи на керівництво України

У березні 2024-го президент Володимир Зеленський заявив, що на його життя, від початку повномасштабної війни, було скоєно більше десяти замахів.

Зокрема у квітні того ж року спецслужби України та Польщі викрили агента Росії, який допомагав підготувати замах на президента під час візиту українського лідера до Польщі.

Зокрема у травні СБУ викрила мережу агентів, яка готувала вбивство Зеленського, керівників СБУ та ГУР. Зокрема було встановлено причетність начальника одного з департаментів Управління держохорони.

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