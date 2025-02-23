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ГРУ Росії готувало замах проти Малюка

Неділя 23 лютого 2025 15:04
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ГРУ Росії готувало замах проти Малюка Фото: Василь Малюк, голова Служби безпеки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Головне розвідувальне управління (ГРУ) Росії готувало теракт проти голови Служби безпеки України (СБУ) Василя Малюка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Малюка під час Форуму "Україна. Рік 2025".

"Крім замаху на Буданова (Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки, - ред.) вони планували замах й на мене (Василя Малюка, - ред.)", - заявив Малюк.

Зокрема він розповів, що Росія планувала теракт в одному гіпермаркеті французької фірми в час пік. За його словами, росіяни хотіли підірвати вибухові пристрої у місцях, де були легкозаймисті суміші. Він відзначив, що спецслужбам України вдалось спрацювати на випередження й запобігти планам ворога.

Замахи на керівництво України

У березні 2024-го президент Володимир Зеленський заявив, що на його життя, від початку повномасштабної війни, було скоєно більше десяти замахів.

Зокрема у квітні того ж року спецслужби України та Польщі викрили агента Росії, який допомагав підготувати замах на президента під час візиту українського лідера до Польщі.

Зокрема у травні СБУ викрила мережу агентів, яка готувала вбивство Зеленського, керівників СБУ та ГУР. Зокрема було встановлено причетність начальника одного з департаментів Управління держохорони.

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