Грозит распространением полиомиелита: названы области Украины с низким уровнем вакцинации

Низкий уровень прививки от полиомиелита в Украине грозит тем, что это может привести к циркуляции вируса в стране.

Согласно данным Минздрава, самый низкий уровень вакцинации зафиксирован в:

Херсонской области - 40,7%;

Ивано-Франковской области - 42,2%;

Закарпатской области - 43,1%;

Харьковской области - 46,5%

Одесской и Киевской области - 47,5%.

Фото: уровень вакцинации от полиомиелита в областях Украины (moz.gov.ua)

Чем опасен полиомиелит

Одним из самых тяжелых симптомов заболевания является паралич, который может привести к инвалидности и смерти (от 2 до 10 процентов людей умирают от паралича, вызванным заболеванием, поскольку вирус также поражает и дыхательные мышцы)

В частности, после выздоровления может развиться пост-полиомиелитный синдром: боль в мышцах, слабость, паралич во взрослом возрасте.