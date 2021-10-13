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Грозит распространением полиомиелита: названы области Украины с низким уровнем вакцинации

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Среда 13 октября 2021 21:13
Грозит распространением полиомиелита: названы области Украины с низким уровнем вакцинации Фото: Минздрав предупредили о низком уровне вакцинации от полиомиелита в Украине (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

6 октября в Ровенской области врачи подтвердили полиомиелит у ребенка. Минздрав предупредил о низком уровне вакцинации от заболевания в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Низкий уровень прививки от полиомиелита в Украине грозит тем, что это может привести к циркуляции вируса в стране.

Согласно данным Минздрава, самый низкий уровень вакцинации зафиксирован в:

  • Херсонской области - 40,7%;
  • Ивано-Франковской области - 42,2%;
  • Закарпатской области - 43,1%;
  • Харьковской области - 46,5%
  • Одесской и Киевской области - 47,5%.

Грозит распространением полиомиелита: названы области Украины с низким уровнем вакцинацииФото: уровень вакцинации от полиомиелита в областях Украины (moz.gov.ua)

Чем опасен полиомиелит

Одним из самых тяжелых симптомов заболевания является паралич, который может привести к инвалидности и смерти (от 2 до 10 процентов людей умирают от паралича, вызванным заболеванием, поскольку вирус также поражает и дыхательные мышцы)

В частности, после выздоровления может развиться пост-полиомиелитный синдром: боль в мышцах, слабость, паралич во взрослом возрасте.

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