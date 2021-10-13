Грозит распространением полиомиелита: названы области Украины с низким уровнем вакцинации
6 октября в Ровенской области врачи подтвердили полиомиелит у ребенка. Минздрав предупредил о низком уровне вакцинации от заболевания в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Низкий уровень прививки от полиомиелита в Украине грозит тем, что это может привести к циркуляции вируса в стране.
Согласно данным Минздрава, самый низкий уровень вакцинации зафиксирован в:
- Херсонской области - 40,7%;
- Ивано-Франковской области - 42,2%;
- Закарпатской области - 43,1%;
- Харьковской области - 46,5%
- Одесской и Киевской области - 47,5%.
Фото: уровень вакцинации от полиомиелита в областях Украины (moz.gov.ua)
Чем опасен полиомиелит
Одним из самых тяжелых симптомов заболевания является паралич, который может привести к инвалидности и смерти (от 2 до 10 процентов людей умирают от паралича, вызванным заболеванием, поскольку вирус также поражает и дыхательные мышцы)
В частности, после выздоровления может развиться пост-полиомиелитный синдром: боль в мышцах, слабость, паралич во взрослом возрасте.