Грозит ежемесячный штраф: в Греции ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

Пожилым людям, не прошедшим вакцинацию, грозит наказание, начиная со штрафа в размере 50 евро (57 долларов США) в январе, а затем ежемесячный штраф в размере 100 евро (114 долларов США).

Министр здравоохранения Танос Плеврис заявил, что штрафы будут взиматься через налоговую инспекцию, а деньги пойдут на финансирование государственных больниц.

"Возрастной фактор важен из-за его влияния на систему общественного здравоохранения", - сказал он.

Около двух третей из 10,7 млн ​​жителей Греции полностью вакцинированы, в то время как средний показатель по ЕС составляет чуть более 70%. Но количество смертей от COVID-19 и ежедневных госпитализаций увеличилось после появления штамма "Омикрон", хотя нагрузка на мощности интенсивной терапии немного ослабла.