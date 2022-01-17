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Грозит ежемесячный штраф: в Греции ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

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Греция, Понедельник 17 января 2022 15:50
Грозит ежемесячный штраф: в Греции ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет Фото: в Греции ввели обязательную COVID-вакцинацию (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В понедельник, 17 января, в Греции ввели обязательные прививки от коронавируса для людей в возрасте 60 лет и старше. При этом уровень вакцианции в стране остается ниже среднего показателя по Европейскому Союзу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Пожилым людям, не прошедшим вакцинацию, грозит наказание, начиная со штрафа в размере 50 евро (57 долларов США) в январе, а затем ежемесячный штраф в размере 100 евро (114 долларов США).

Министр здравоохранения Танос Плеврис заявил, что штрафы будут взиматься через налоговую инспекцию, а деньги пойдут на финансирование государственных больниц.

"Возрастной фактор важен из-за его влияния на систему общественного здравоохранения", - сказал он.

Около двух третей из 10,7 млн ​​жителей Греции полностью вакцинированы, в то время как средний показатель по ЕС составляет чуть более 70%. Но количество смертей от COVID-19 и ежедневных госпитализаций увеличилось после появления штамма "Омикрон", хотя нагрузка на мощности интенсивной терапии немного ослабла.

Напомним, в Греции объявили о важных изменениях для туристов, въезжающих в страну.

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