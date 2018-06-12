Гройсман порекомендовал Линчевскому помогать онкобольным во внерабочее время

Гройсман встретился с Супрун и ее заместителем Линчевским по поводу высказываний последнего о лечении онкобольных

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман порекомендовал заместителю министра здравоохранения Александру Линчевскому помогать онкобольным во внерабочее время. Об этом он сказал во вторник, 12 июня, в ходе встречи с Линчевским и и.о. министра здравоохранения Уляной Супрун, передает пресс-служба Кабмина.

Встреча касалась ситуации, которая сложилась вокруг комментария Линчевского относительно результатов отчета Счетной Палаты в части лечения онкобольных за рубежом.

"Предлагаю больше уделить внимание в вашей профессиональной деятельности, как врача, уходу, сопровождению и лечению онкобольных. Это проявит все ваши качества и не будет других толкований ваших слов. Найдите хоспис, онкобольницу - в нерабочее время, как профессиональный врач и добрый человек - помогите и поддержите. А тем, кто говорил о вас, я предлагал бы посмотреть на вас с другой стороны и потом сделать выводы. Я хочу здесь справедливости", - сказал Гройсман.

В ответ Линчевский выразил сожаление по поводу того, что его слова по поводу лечения онкобольных, взятые из закрытого заседания, были неправильно трактованы.

"Я остаюсь врачом. В свободное, вне Министерства, время я работаю в больнице, вижу пациентов ежедневно. Годы учебы и работы посвященные помощи пациентам, независимо от того, что говорят вокруг. Я работал и остаюсь работать врачом", - отметил Линчевский.

Фото: встреча Гроймана, Линчевского и Супрун (kmu.gov.ua)

Напомним, в понедельник, 11 июня, стало известно, что Дисциплинарная комиссия изучила материалы и выводы экспертов относительно высказывания заместителя Министра здравоохранения Украины Александра Линчевского о лечении онкобольных и не нашла нарушений. Вместе с тем, комиссия предложила Кабинету министров рассмотреть вопросы нарушения этических норм Линчевским.

Отметим, специальная дисциплинарная комиссия 7 июня 2018 года начала рассматривать заявления заместителя главы Минздрава Линчевского относительно лечения онкобольных украинцев за границей. Отметим, ранее премьер-министр Владимир Гройсман распорядился начать производство в отношении Линчевского. Поводом для этого стало высказывание заместителя руководителя Минздрава о нецелесообразности выделения средств на лечение онкологических больных за рубежом, поскольку "они все умрут".