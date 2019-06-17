Гройман инициирует создание Фонда будущего в Украине

Премьер Владимир Гройсман инициирует создание Фонда будущего – фонд средств, которые станут основой финансирования социальных программ.Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала ICTV, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Гройсман отметил, что хочет создать Государственный фонд будущего, куда будут направлены средства от рудников, приватизации, детенизации.

"Сюда должны быть привлечены быть средства от монополий, олигархов", - сказал Гройсман.

По его словам, деньги пойдут на обучение детей, а также решение других проблем.

"Такие фонды созданы в развитых странах. И я хотел бы, чтобы такой фонд был создан в Украине", - добавил премьер.

Ранее сообщалось, что премьер'ер-министр Украины Владимир Гройсман поручил безотлагательно принять меры для обеспечение питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей.

Напомним, Кабинет министров Украины 14 июня отменил выделение средств на аудит государственного концерна "Укроборонпром".