Гроші скрізь. Як у мережі реагують на шокуючі статки керівниці МСЕК з Хмельницького

Інформаційний простір 4 жовтня сколихнула новина про викриття керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина на незаконному збагаченні.
РБК-Україна зібрало реакцію користувачів соцмереж на цю новину.
На Хмельниччині ДБР викрило керівницю обласного центру МСЕК та її сина, керівника обласного управління Пенсійного фонду, на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли майже 6 млн доларів готівкою у різних валютах.
У кабінеті жінки виявили 100 тис. дол., підроблені медичні документи та списки "ухилянтів". Вдома у посадовців вилучили 5,24 млн дол., 300 тис. євро та 5 млн. грн., прикраси та інші цінності.
Під час слідства жінка намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно. Фото із сумками грошей під вікнами будинку з’явилося у соцмережах.
У коментарях під повідомленням ДБР люди обурюються подібними діями чиновників. Дехто висловлює припущення, що подібні випадки є і в інших регіонах нашої країни, дехто – побоювання, що ті, хто займається подібною діяльність залишаться без покарання.
Соцмережі заполонили меми, на яких люди висміюють такі дії посадовців.
Нагадаємо, за даними джерел РБК-Україна, йдеться про Тетяну Василівну Крупу. Вона є депутатом Хмельницької обласної ради від партії "Слуга Народу", входить до групи "Медицина Хмельниччини" та є членом комісії з питань охорони здоров’я, соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Крім того, Тетяна Крупа займає посаду головного лікаря Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та має звання Заслуженого лікаря України.
Також ми розповідали, що Київський апеляційний суд зобов’язав ДБР відкрити кримінальну справу проти генерала Юрія Содоля, якого на початку літа нинішнього року звільнили з посади командувача Об’єднаних Сил ЗСУ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.