Гроші скрізь. Як у мережі реагують на шокуючі статки керівниці МСЕК з Хмельницького

На Хмельниччині ДБР викрило керівницю обласного центру МСЕК та її сина, керівника обласного управління Пенсійного фонду, на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли майже 6 млн доларів готівкою у різних валютах.

У кабінеті жінки виявили 100 тис. дол., підроблені медичні документи та списки "ухилянтів". Вдома у посадовців вилучили 5,24 млн дол., 300 тис. євро та 5 млн. грн., прикраси та інші цінності.

Під час слідства жінка намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно. Фото із сумками грошей під вікнами будинку з’явилося у соцмережах.

Сумки з грошима під вікнами багатоповерхівки (фото - Радіо Свобода)

У коментарях під повідомленням ДБР люди обурюються подібними діями чиновників. Дехто висловлює припущення, що подібні випадки є і в інших регіонах нашої країни, дехто – побоювання, що ті, хто займається подібною діяльність залишаться без покарання.

Коментарі під дописом ДБР у Facebook (скріншот)

Соцмережі заполонили меми, на яких люди висміюють такі дії посадовців.

Фото/скріншоти із соцмереж