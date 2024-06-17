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Гроші з підвищення тарифу світла будуть спрямовані на відновлення державних об’єктів, - Держенергонагляд

Понеділок 17 червня 2024 11:42
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Гроші з підвищення тарифу світла будуть спрямовані на відновлення державних об’єктів, - Держенергонагляд Фото: гроші з підвищення тарифу світла будуть спрямовані на відновлення державних об’єктів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Кошти з підвищеного тарифу на електроенергію для населення будуть спрямовані на відновлення об’єктів "Укренерго", а також державних енергетичних компаній.

Про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Нещодавнє підвищення тарифів на електроенергію також спрямоване першочергово на залучення додаткового фінансового ресурсу на виконання ремонтних робіт", - сказав він.

Слободян пояснив, що минулого опалювального сезону завдяки підвищенню тарифу вийшло залучити додаткові кошти у відновлення енергетичних об’єктів, які зазнали атак ракетами та дронами.

Минулого року збільшення тарифу дозволило відновити 3 ГВт зруйнованих об’єктів генерації.

"Наразі у нас зараз стоїть завдання ще більш амбітне. Тому, на жаль, без підвищення тарифів не вдалося збалансувати залучення додаткових ресурсів, але усі ці додатково залучені кошти – першочергове їх спрямування саме на відновлення об'єктів генерації державних генеруючих компаній, а також оператора системи передачі державного "Укренерго", - підсумував Слободян.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що підвищення тарифу на світло дозволить "Енергоатому" та "Укргідроенерго" отримати гроші на ремонти, а також платити в бюджет більше податків.

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