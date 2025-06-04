Гроші за хворобу: у Києві викрили полковника, який не хотів їхати на фронт

У Києві полковник-прикордонник намагався підкупити ВЛК, щоб уникнути відправлення у зону бойових дій. За фейковий діагноз він був готовий заплатити 2 тисячі доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

За даними слідства, командир однієї з військових частин через посередницю - медсестру цієї ж частини - передав голові військово-лікарської комісії 2 тисячі доларів. За ці гроші він просив оформити медичні документи так, щоб у нього виявили незначне захворювання. Мета - не бути направленим у район бойових дій, але й залишитися на службі.

Факт передачі грошей та медичних довідок був задокументований у межах кримінального провадження проти голови ВЛК одного з медзакладів Держприкордонслужби.

Полковнику Держприкордонслужби оголошено підозру у передачі хабаря посадовцю, щоб той, використовуючи свої повноваження, прийняв рішення в його інтересах. Йдеться про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 369 КК України.

Також підозру отримала медсестра, яка допомагала в передачі грошей. Її дії кваліфіковано як пособництво у наданні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).

Якщо їхню провину доведуть, обом загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, голову військово-лікарської комісії було затримано ще в травні 2025 року під час схожої схеми. Йому тоді повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Під час обшуків у службових приміщеннях вилучили медичні документи військовослужбовців, у справах яких він приймав незаконні рішення та оформлював фіктивні висновки.

Розслідування триває: правоохоронці перевіряють інші випадки і з'ясовують, чи були до схем причетні й інші члени військово-лікарської комісії.

Фото: Полковнику оголосили підозру у передачі хабаря (dbr.gov.ua)