Громади Закарпаття звернулися до Зеленського: стала відома причина

Мешканці Ясінянської та Усть-Чорнянської громад Закарпаття публічно звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням доручити відповідним службам провести розслідування, кому вигідно підривати економіку Закарпаття. Зазначається, що вони зіштовхнулися із блокуванням всіх ініціатив із розвитку регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні сайти Ясінянської та Усть-Чорнянської селищних рад.

"Переважна більшість мешканців наших громад голосувала за вас на виборах президента України, бо вірили, бачили у вас однодумця щодо позитивних змін на Закарпатті. У 2020 році ви презентували Стратегію розвитку нашого регіону, у якій визначили розвиток туристичної інфраструктури, зокрема, гірськолижний туризм, - одним із перспективних напрямків", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що вже під час повномасштабної війни, у 2023 році цей напрям в Закарпатті був одним із драйверів економічного й соціального зростання України.

"Нам це дуже близько, бо ми живемо в гірському регіоні з суворим кліматом, обмеженими можливостями для виробництва через складну логістику та погану інфраструктуру. Навіть до війни грошей у громад не вистачало на розвиток соціальної сфери, медицини та освіти, зараз ситуація стала ще гіршою – місцеві бюджети скоротилися на 79%. Єдиною нашою надією на зміни є залучення інвестора для будівництва гірськолижного курорту за досвідом гірських регіонів країн Євросоюзу", - йдеться у зверненні.

За підрахунками, реалізація проєкту "Свидовець" забезпечить створення 30-40 тисяч робочих місць на курорті та суміжних територіях і в різних галузях, що розв’яжуть проблеми безробіття та наповнення бюджетів в наших громадах.

Як зазначають голови громад, суди двічі підтверджували їхню правоту, але днями Верховний касаційний суд скасував детальні плани територій курорту. За їх словами, причиною стала надмірна дискредитація курорту з боку власників місцевих пилорам, які можуть втратити можливості для вирубки на території Свидовця, та екоактивістів, пов’язаних із російськими спецслужбами.

"Сім років ми боролись за можливість знайти інвестора для реалізації масштабного інвестиційного проєкту, що дасть розвиток наших громадам. В боротьбі проти громад виступають з одного боку власники місцевих пилорам, які розуміють, що втратять можливість безкарно вирубувати ліси на території майбутнього курорту", - додають місцеві жителі.

Окрім того, курорт намагаються дискредитувати люди, які називають себе екологічними активістами. Громадські організації, що блокують інвестиційний клімат регіону, виявляються причетними до фінансування російським спецслужбами.

"Ми звернулися до СБУ, з проханням перевірити, в чиїх інтересах діють такі "доброчинці", і чому та хто вкладає кошти в медійну дискредитацію вагомого для регіону та всієї України економічного обʼєкту. Тому, ми, мешканці Ясінянської та Усть-Чорнянської громади просимо вас, Володимире Олександровичу, втрутитись в ситуацію, що склалася, та доручити відповідним службам провести розслідування: кому вигідно підривати економіку Закарпаття, яке в такі скрутні часи для нашої держави стало прихистком для сотень тисяч українців", - йдеться у зверненні президенту.