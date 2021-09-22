Грипп и пневмония летом опередили COVID-19 среди причин смерти украинцев

По данным статистического ведомства, наиболее частая причина смерти с начала года - болезни системы кровообращения, от которых умерло 248 231 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 172 932 человека, от цереброваскулярных болезней (инсульта) - 48 008 человек.

По официальной информации, злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 42 788 граждан.

От COVID-19 умерли 36 273 человек (в т.ч. в июле - 599 человек), от гриппа и пневмонии - 9 951 человек (в июле - 747).

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 14 114 человек.

По данным Госстата, за январь-июль инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 3 716 человек, среди них туберкулез - 1 705, от СПИДа умерло 1 348 украинцев.

Кроме того, 16 328 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 1 828 граждан, утопление - 1016 (в т.ч. в июле - 451), гибель на пожаре - 763, случайное отравление (кроме алкоголя) - 957, отравление алкоголем - 1095, самоубийства - 3588 (в июле - 600), умышленные убийства - 749.