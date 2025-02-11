В Україні фіксують підвищену циркуляцію вірусів грипу та COVID-19: чи пов'язано це з теплою зимою

Яка зараз епідемічна ситуація в Україні

"Протягом сезону 2024-2025 спостерігається переважно низька інтенсивність епідемічного процесу з грипу та ГРВІ. Лише на 2 тижні 2025 року зареєстровано широке географічне поширення вірусів грипу типу А та В з одночасною циркуляцією вірусів SARS-CoV-2", - кажуть у ЦГЗ.

На початок лютого перевищення епідемічного порогу середнього рівня зареєстровано лише в Чернівецькій області. В Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Тернопільській областях - низький рівень. В інших регіонах України ситуація з епідемічної активності стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.

За цей епідеміологічний сезон (з 30 вересня 2024 року по 02 лютого 2025 року) на ГРВІ перехворіло 2 091 692 особи (5,8% від населення країни). Це на 22,5% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років. За цей час було підтверджено 16 887 випадків захворювання на Covid-19 - 0,8% від загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ.

"Треба сказати, що панівна роль цього вірусу зійшла нанівець - наразі всього 0,3% серед загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ", - наголосили у Центрі.

Додамо, що протягом поточного епідемічного сезону від грипу та ГРВІ померли 87 людей, із них 9 - унаслідок грипу та 78 осіб мали позитивний результат тесту на COVID-19. Люди, які померли минулого тижня, не мали профілактичних щеплень проти грипу у поточному сезоні та проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців, а наявність сукупності хронічних хвороб спровокувало тяжкий перебіг.

Як тепла зима впливає на поширення вірусів

У Центрі громадського здоров'я заявляють, що захворюваність на грип у цьому сезоні зберігає прогнозований характер, бо розвиток епідемічного процесу відбувається по класичному сценарію.

"Тепла погода суттєво не впливає на кількість захворілих. На початок лютого на респіраторні інфекції перехворіло близько 2 мільйонів людей, що на 22,5% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років. Але увагу послаблювати не варто - останні два тижні спостерігається підвищена циркуляція вірусів грипу типу А та В з одночасною циркуляцією вірусів SARS-CoV-22", - пояснюють у ЦГЗ.

Зареєстровано щотижневий підйом захворюваності від 13% до 24,6%, особливо серед дітей. На такий розвиток епідпроцесу має вплив закінчення канікул у школярів, скупченість в приміщеннях, спілкування в школі.

"Безумовно зміни клімату, зумовлені глобальним потеплінням, можуть додатково впливати на епідемічний процес ГРВІ, а саме підвищення температури повітря на фоні активної циркуляції респіраторних вірусів сприяє їх мутаціям, а при виникненні нового вірусу зростає ризик розвитку епідемії захворювання", - додають у Центрі.

Оскільки респіраторні віруси можуть зберігати свою життєздатність і вірулентність в сухому теплому і нерухомому повітрі до 9 годин, то медики радять провітрювати приміщення зі зберіганням комфортного температурного режиму, а також дотримуватися давно знайомих правил, що допоможуть уникнути захворювання.