Грип і COVID-19 не відступають? Оприлюднено нові дані про захворюваність в Україні

За минулий тиждень, з 24 до 30 березня, на ГРВІ в Україні захворіло 156 933 особи, із них - 83 243 дитини. Це на 22,2% менше, ніж тижнем раніше. Загалом рівень захворюваності на ГРВІ на 9,8% нижче епідпорогу.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Центру громадського здоров'я у Facebook .

Статистика захворюваності

Минулого тижня зареєстрували 267 пацієнтів із позитивним результатом тесту на COVID-19. Серед них зареєстровано три летальних випадки. Померлі не мали щеплень проти COVID-19.

У 392 зразках матеріалів від 1313 пацієнтів із закладів охорони здоров’я виявлено грип типу А та В. Зафіксовано вісім летальних випадків серед пацієнтів із діагнозом "Грип". Померлі не мали щеплень проти цього вірусу.

Профілактичні щеплення проти грипу за минулий тиждень отримали 118 осіб, із них - 76 осіб із груп медичного та епідемічного ризиків.

Як захиститись від ГРВІ (інфографіка МОЗ)

Хвороби йдуть на спад

Зазначимо, що з 17 по 23 березня на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні захворіли 201 700 людей. Тоді перевищення епідпорогу середнього рівня зафіксували у 10 областях: Волинській, Житомирській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій.

Додамо, що 30 вересня 2024 року в Україні почався епідемічний сезон грипу та ГРВІ. За цей період на респіраторну групу інфекційних хвороб перехворіло 3 860 000 осіб. Це на 4,1% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років.