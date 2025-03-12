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Грип і COVID-19. Скільки смертей зафіксували в Україні за останній тиждень

Зараз в Україні триває 11 тиждень епідемічного сезону (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Центрі громадського здоров'я розповіли про 10-й звітний тиждень епідемічного сезону в Україні. Згідно з інформацією експертів, кількість хворих на ГРВІ дещо зменшилась, однак було зафіксовано й летальні випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ЦГЗ у Facebook.

Як минув 10-й тиждень епідсезону в Україні

У ЦГЗ розповіли, що 10-й тиждень епідемічного сезону в Україні тривав з 3 до 9 березня 2025 року. За цей час на ГРВІ захворіло 261 665 осіб. Із них - 133 197 дітей.

"У порівнянні з попереднім тижнем, за даними рутинного епідеміологічного нагляду, кількість захворілих на ГРВІ зменшилася на 4,2%", - зауважили в державній установі.

Уточнюється, що інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ (включно з COVID-19) становить 726,4 на 100 000 населення, що відповідає середньому рівню перевищення епідемічного порога, розрахованого для України.

Впродовж минулого тижня було зареєстровано 446 підтверджених випадків COVID-19. Серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, зареєстровано три летальних випадки.

"Померлі не мали профілактичних щеплень проти COVID-19 впродовж останніх 12 місяців", - зазначили у ЦГЗ.

Тим часом у 884 зразках матеріалів від 1617 пацієнтів із закладів охорони здоров'я результати лабораторного дослідження (в рамках рутинного та дозорного епідеміологічного нагляду) показали віруси:

  • грипу A не субтипований;
  • грипу A(H1)pdm09;
  • грипу A(H3);
  • грипу В.

Серед пацієнтів із діагнозом "Грип" в рутинній системі епіднагляду було зареєстровано 11 летальних випадків.

"Померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу", - додали у Центрі громадського здоров'я.

Повідомляється також, що профілактичні щеплення проти грипу впродовж минулого тижня отримало 590 осіб (з них - 257 осіб із груп медичного та епідемічного ризиків).

Публікація ЦГЗ (скриншот: facebook.com/phc.org.ua)

Нагадаємо, епідемічний сезон грипу та ГРВІ почався в Україні 30 вересня 2024 року.

З кінця січня 2025 року експерти спостерігали стрімке зростання захворюваності серед дорослих і дітей. Епідемічний поріг було перевищено у 16 областях (подекуди вводили посилені протиепідемічні заходи та навіть локальний карантин).

В лютому, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, спостерігалась "одна тривожна тенденція" - велика кількість госпіталізацій громадян до медичних закладів.

З огляду на таку ситуацію, ключовою задачею спеціалістів став моніторинг і епідемічної ситуації, і завантаженості ліжок у лікарнях - щоб надавати медичну допомогу всім, хто того потребує.

За словами фахівців, підйом захворюваності на ГРВІ спостерігався через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, у МОЗ прогнозували, що до квітня вірус грипу може переважати над коронавірусною інфекцією.

При цьому в цілому з 30 вересня 2024 року до 9 березня 2025 року на респіраторну групу інфекційних хвороб перехворіло 3 253 656 осіб (9% населення країни), що на 9,4% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років.

Читайте також, що розповіла про особливості поточного сезону респіраторних захворювань інфекціоніст і доктор медичних наук Ольга Голубовська.

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