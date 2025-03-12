Грип і COVID-19. Скільки смертей зафіксували в Україні за останній тиждень
У Центрі громадського здоров'я розповіли про 10-й звітний тиждень епідемічного сезону в Україні. Згідно з інформацією експертів, кількість хворих на ГРВІ дещо зменшилась, однак було зафіксовано й летальні випадки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ЦГЗ у Facebook.
Як минув 10-й тиждень епідсезону в Україні
У ЦГЗ розповіли, що 10-й тиждень епідемічного сезону в Україні тривав з 3 до 9 березня 2025 року. За цей час на ГРВІ захворіло 261 665 осіб. Із них - 133 197 дітей.
"У порівнянні з попереднім тижнем, за даними рутинного епідеміологічного нагляду, кількість захворілих на ГРВІ зменшилася на 4,2%", - зауважили в державній установі.
Уточнюється, що інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ (включно з COVID-19) становить 726,4 на 100 000 населення, що відповідає середньому рівню перевищення епідемічного порога, розрахованого для України.
Впродовж минулого тижня було зареєстровано 446 підтверджених випадків COVID-19. Серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, зареєстровано три летальних випадки.
"Померлі не мали профілактичних щеплень проти COVID-19 впродовж останніх 12 місяців", - зазначили у ЦГЗ.
Тим часом у 884 зразках матеріалів від 1617 пацієнтів із закладів охорони здоров'я результати лабораторного дослідження (в рамках рутинного та дозорного епідеміологічного нагляду) показали віруси:
- грипу A не субтипований;
- грипу A(H1)pdm09;
- грипу A(H3);
- грипу В.
Серед пацієнтів із діагнозом "Грип" в рутинній системі епіднагляду було зареєстровано 11 летальних випадків.
"Померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу", - додали у Центрі громадського здоров'я.
Повідомляється також, що профілактичні щеплення проти грипу впродовж минулого тижня отримало 590 осіб (з них - 257 осіб із груп медичного та епідемічного ризиків).
Публікація ЦГЗ (скриншот: facebook.com/phc.org.ua)
Нагадаємо, епідемічний сезон грипу та ГРВІ почався в Україні 30 вересня 2024 року.
З кінця січня 2025 року експерти спостерігали стрімке зростання захворюваності серед дорослих і дітей. Епідемічний поріг було перевищено у 16 областях (подекуди вводили посилені протиепідемічні заходи та навіть локальний карантин).
В лютому, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, спостерігалась "одна тривожна тенденція" - велика кількість госпіталізацій громадян до медичних закладів.
З огляду на таку ситуацію, ключовою задачею спеціалістів став моніторинг і епідемічної ситуації, і завантаженості ліжок у лікарнях - щоб надавати медичну допомогу всім, хто того потребує.
За словами фахівців, підйом захворюваності на ГРВІ спостерігався через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, у МОЗ прогнозували, що до квітня вірус грипу може переважати над коронавірусною інфекцією.
При цьому в цілому з 30 вересня 2024 року до 9 березня 2025 року на респіраторну групу інфекційних хвороб перехворіло 3 253 656 осіб (9% населення країни), що на 9,4% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років.
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