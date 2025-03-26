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Грип і COVID-19: де в Україні ситуація загострюється, а де вже йде на спад

Захворюваність на ГРВІ в Україні спадає (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

В Україні за минулий тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 201 700 людей, із них 108 375 - діти. Це на 16% менше, ніж тижнем раніше.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Статистика захворювань в Україні

У МОЗ повідомили, що за минулий тиждень до лікарень госпіталізовано 2 609 дорослих і 3 567 дітей. Пік захворюваності був у лютому, а зараз йде зменшення кількості нових випадків. Захворюваність на ГРВІ зумовлена циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни.

За тиждень від ускладнень COVID-19 померли 4 людини та 19 - від грипу. Усі померлі не мали щеплень проти грипу та COVID-19.

Перевищення епідпорогу зафіксували у 10 областях

Поки перевищення епідпорогу середнього рівня зафіксували у 10 областях:

  • Волинській;
  • Житомирській;
  • Львівській;
  • Київській;
  • Кіровоградській;
  • Полтавській;
  • Рівненській;
  • Тернопільській;
  • Черкаській;
  • Чернівецькій.

Також у 5 областях зареєстрували низький рівень, а саме у Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Чернігівській.

В інших регіонах та столиці епідемситуація стабільна, втім є передепідемічний рівень. Захворюваність на 9,4% нижча, ніж була минулого епідсезону.

Додамо, що цього епідсезону на ГРВІ перехворіло 3 703 067 осіб, це на 4,9% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років.

Читайте також про те, що медики зазначають, що грип на початкових стадіях не завжди можна відрізнити від ГРВІ, але грипу притаманна одна особливість - це сильна гарячка. Лікарі радять зробити тест на вид захворювання, щоб розуміти, як правильно лікувати.

Раніше ми писали про те, що лікарі пояснили, чому хвиля грипу косить українців навіть у березні, а також про те, чи можна робити щеплення при підвищеній температурі.

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