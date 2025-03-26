Грип і COVID-19: де в Україні ситуація загострюється, а де вже йде на спад

В Україні за минулий тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 201 700 людей, із них 108 375 - діти. Це на 16% менше, ніж тижнем раніше.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Міністерства охорони здоров'я України у Facebook .

Статистика захворювань в Україні

У МОЗ повідомили, що за минулий тиждень до лікарень госпіталізовано 2 609 дорослих і 3 567 дітей. Пік захворюваності був у лютому, а зараз йде зменшення кількості нових випадків. Захворюваність на ГРВІ зумовлена циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни.

За тиждень від ускладнень COVID-19 померли 4 людини та 19 - від грипу. Усі померлі не мали щеплень проти грипу та COVID-19.

Перевищення епідпорогу зафіксували у 10 областях

Поки перевищення епідпорогу середнього рівня зафіксували у 10 областях:

Волинській;

Житомирській;

Львівській;

Київській;

Кіровоградській;

Полтавській;

Рівненській;

Тернопільській;

Черкаській;

Чернівецькій.

Також у 5 областях зареєстрували низький рівень, а саме у Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Чернігівській.

В інших регіонах та столиці епідемситуація стабільна, втім є передепідемічний рівень. Захворюваність на 9,4% нижча, ніж була минулого епідсезону.

Додамо, що цього епідсезону на ГРВІ перехворіло 3 703 067 осіб, це на 4,9% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років.