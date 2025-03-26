Грип і COVID-19: де в Україні ситуація загострюється, а де вже йде на спад
В Україні за минулий тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 201 700 людей, із них 108 375 - діти. Це на 16% менше, ніж тижнем раніше.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.
Статистика захворювань в Україні
У МОЗ повідомили, що за минулий тиждень до лікарень госпіталізовано 2 609 дорослих і 3 567 дітей. Пік захворюваності був у лютому, а зараз йде зменшення кількості нових випадків. Захворюваність на ГРВІ зумовлена циркуляцією вірусів грипу у 21 регіоні країни.
За тиждень від ускладнень COVID-19 померли 4 людини та 19 - від грипу. Усі померлі не мали щеплень проти грипу та COVID-19.
Перевищення епідпорогу зафіксували у 10 областях
Поки перевищення епідпорогу середнього рівня зафіксували у 10 областях:
- Волинській;
- Житомирській;
- Львівській;
- Київській;
- Кіровоградській;
- Полтавській;
- Рівненській;
- Тернопільській;
- Черкаській;
- Чернівецькій.
Також у 5 областях зареєстрували низький рівень, а саме у Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Чернігівській.
В інших регіонах та столиці епідемситуація стабільна, втім є передепідемічний рівень. Захворюваність на 9,4% нижча, ніж була минулого епідсезону.
Додамо, що цього епідсезону на ГРВІ перехворіло 3 703 067 осіб, це на 4,9% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років.
Читайте також про те, що медики зазначають, що грип на початкових стадіях не завжди можна відрізнити від ГРВІ, але грипу притаманна одна особливість - це сильна гарячка. Лікарі радять зробити тест на вид захворювання, щоб розуміти, як правильно лікувати.
Раніше ми писали про те, що лікарі пояснили, чому хвиля грипу косить українців навіть у березні, а також про те, чи можна робити щеплення при підвищеній температурі.
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