Грип чи звичайна застуда: як не переплутати симптоми

Щороку в Україні реєструють тисячі випадків ГРВІ. Важливо розуміти, що вони з грипом мають схожі симптоми, але відрізняються перебігом і небезпекою.

Докладніше про основні відмінності, симптоми та методи лікування обох захворювань можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

Грип і гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ) - це різні захворювання, хоч і мають схожі симптоми. Грип викликають певні штами одного вірусу, тоді як ГРВІ може спричинити понад 200 різних вірусів, які навіть не завжди пов’язані між собою.

ГРІ (гостра респіраторна інфекція) - це загальний термін, що охоплює всі інфекції дихальних шляхів. У більшості випадків їх викликають віруси (ГРВІ), але іноді причиною можуть бути бактерії.

Головна відмінність між ГРВІ та грипом у тому, як починається хвороба. Грип розвивається різко: піднімається висока температура, з’являється сильний озноб, ломота в тілі та головний біль. ГРВІ ж починається поступово, викликаючи загальну слабкість і відчуття втоми.

Збудники, симптоми та протікання ГРВІ

Оскільки існує дуже багато різних вірусів-збудників ГРВІ, то форма протікання захворювання в кожному конкретному випадку залежить від того, яким саме вірусом заразилася людина. Як правило, ці віруси найбільш активні у холодні пори року та переважно вражають слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, а також вуха, носа, горла тощо.

Найпоширенішими збудниками ГРВІ є риновірус. Цей вид вірусу розмножується в клітинах епітелію порожнини носа, провокуючи місцеве запалення. Саме тому передусім з’являються такі симптоми ГРВІ як нежить, закладеність носа, біль у горлі та кашель. ГРВІ прогресує кілька днів, а потім людина самостійно одужує без спеціального лікування.

Дуже важливо не займатись самолікуванням, а звернутись до свого сімейного лікаря чи терапевта.

Риновірусна інфекція може протікати у важчій формі у людей з ослабленим імунітетом.

Ускладнення ГРВІ - це зазвичай запалення носових ходів та середнього вуха. ГРВІ може стати причиною або посилити симптоми деяких хронічних захворювань дихальних шляхів, таких як астма.

Збудники, симптоми та протікання грипу

Наскільки важко буде протікати грип залежить від таких факторів:

вашого імунітету,

штаму вірусу та вторинних бактеріальних інфекцій, які можуть розвиватися як ускладнення після зараження вірусом грипу,

наявність будь-якого іншого захворювання;

певні генетичні особливості організму.

Різні комбінації усіх цих факторів пояснюють той факт, що одні люди хворіють грипом практично без прояву зовнішніх симптомів, а в інших людей вірус грипу викликає серйозні ускладнення та порушення або навіть стає причиною смерті.

Запальний процес і, відповідно, підвищення температури до 38 є нормальною реакцією організму на збудник, оскільки дозволяє боротися з інфекцією та поступово одужувати. Однак висока температура (понад 39) є небезпечною, тому її слід понижувати. Іншими характерними симптомами грипу є головний біль, ломота у м’язах і суглобах, загальна слабкість, втрата апетиту, можливо, нудота, кашель, що може тривати понад два тижні.

Симптоми грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів. Не займайтесь самолікуванням - при появі перших ознак звертайтеся до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.

Вірус грипу може локалізуватися як у верхніх, так і у нижніх дихальних шляхах, що частково пояснює здатність цього вірусу викликати важкі форми захворювання. Ще одним важливим фактором, що відрізняє грип від ГРВІ та робить вірус грипу настільки небезпечним, є ймовірність розвитку вторинних бактеріальних інфекцій. Такі бактеріальні інфекції часто стають причиною погіршення стану хворого через пошкодження легеневої тканини, посилення запального процесу та серйозних порушень функцій органів дихання.

Вакцинація проти грипу

Щорічна вакцинація проти грипу зменшує ризик захворіти на грип, ризик серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів.

Вакцинація проти грипу належить до рекомендованих щеплень та відсутня у національному календарю щеплень, тому вакцину можуть закуповувати за гроші місцевих бюджетів, підприємств або власним коштом громадян.

Небезпечні симптоми: коли треба викликати екстрену допомогу

Медики наголошують, що є ряд симптомів після яких варто терміново звернутись на 103. Серед них:

задишка,

висипи на шкірі,

кровохаркання,

синюшний відтінок шкіри,

блювання та пронос,

біль в грудях,

зниження тиску,

сповільнений пульс,

аритмія,

порушення свідомості,

судоми.

Ці симптоми ігнорувати ні в якому разі не можна. Продовжувати лікування вдома дуже небезпечно, оскільки затримка з госпіталізацією може призвести до смерті хворого.