Козловський та норвезький благодійний фонд "Fritt Ukraina" закупили 30 дронів для 45-ї ОАБр ЗСУ

Зазначається, що про співпрацю норвезького благодійного фонду та футбольного клубу "Рух" домовився бізнес-омбудсмен Львівської міської ради Сергій Кіраль.

"Я радий бути тут, підтримати Україну та її збройні сили. Це наша спільна битва, і ми переможемо разом. Мій благодійний фонд підготував 12 тисяч штук одягу та взуття для Героїв, які зараз перебувають на фронті. Ми привезли в Україну 250 дронів і готові продовжувати це робити. А також надамо українським військовим автомобілі. Сподіваюся, що ця партія дронів допоможе звільнити українські землі в боротьбі проти російських агресорів. Усе розпочалося з тісної співпраці з моїм добрим другом Сергієм Кіралем зі Львова, завдяки їй вдалося доставити нашу допомогу в Україну. Вірю, що вона принесе користь. Під час Другої світової війни Норвегію окупували, тому ми знаємо все про фашизм і нацизм, які тоді прийшли на нашу територію. Тож коли подібне трапилося з Україною, ми відразу відгукнулися і будемо підтримувати вас стільки, скільки потрібно", - заявив Петер Фрюліх, голова благодійного фонду "Fitt Ukraina".

Логістику та доставку дронів із Норвегії забезпечила місцева ініціатива ГО "Народна самооборона Львівщини". Коптери особисто передали норвезький парламентар, голова благодійного фонду "Fritt Ukraina" Петер Фрюліх і генеральний директор "Руху" Ігор Дедишин.

"Наші хлопці знають, куди звернутися та як дістати необхідну допомогу. Тому ми всі разом включилися в цей процес. Дуже тішить, що вдалося таку велику партію отримати в настільки складних умовах. Саме ці дрони зараз вкрай необхідні. Відрадно, що ми змогли зробити такий подарунок на вагу золота. Завдяки всьому цивілізованому світу, спільними зусиллями, об’єднаною позицією ми прямуємо далі до нашої Перемоги", - додав Ігор Дедишин, генеральний директор футбольного клубу "Рух".

Нагадаємо, ФК "Рух" та Григорій Козловський на постійній основі допомагають 45-ій окремій артилерійській бригаді ЗСУ.